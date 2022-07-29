Войска Украины атаковали тюрьму в ДНР из HIMARS, убив 40 пленных солдат ВСУ

В ночь на 29 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной республики.

Утром пятницу заместитель министра информации Донецкой Народной республики Даниил Безносов сообщил, что сегодня ночью представители вооружённых сил Украины обстреляли населённый пункт Еленовка в Донецкой области. Обстрел вёлся из американской РСЗО HIMARS, поставленной Киеву накануне.

По данным Безносова, украинское снаряды попали в барак с военнопленными в Еленовке, в результате чего сорок человек скончались на месте и 130 ещё ранены.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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