Sony снижает прогноз прибыли на ближайшие месяцы на 9 процентов годовых

Японская группа Sony пересматривает свои цели в сторону понижения, особенно в области видеоигр.

Японский гигант Sony в пятницу понизил свой прогноз прибыли на 2022/23 финансовый год, ожидая худших результатов своего подразделения видеоигр из-за стоимости недавних приобретений.

В рамках своей стратегии по конкуренции с американской Microsoft, Sony в этом году предложила американскому издателю игр Bungie (создателю франшиз Halo и Destiny ) 3,7 миллиарда долларов.

Это поглощение было завершено в июле, раньше, чем группа предполагала в своем предыдущем прогнозе, что повлияло на ее прибыль. Теперь Sony ожидает годовую чистую прибыль в размере 800 млрд иен (5,9 млрд евро) за весь год по сравнению с 830 млрд иен в мае прошлого года, что означает снижение на 9% в годовом исчислении.

Группа также снизила прогноз операционной прибыли до 1110 млрд иен (8,1 млрд евро) против 1160 млрд иен ранее. Это будет означать снижение на 7,7% по сравнению с 2021/22 годом.

С другой стороны, Sony очень незначительно повысила прогноз годового объема продаж до 11 500 млрд иен (84,4 млрд евро, +16% за год), ожидая выгоды для своих подразделений музыки, кино и бытовой электроники, которые увеличивают свои доходы за границей.

Sony показала лучшие результаты, чем годом ранее, в своем кинематографическом подразделении благодаря доходам от прав на телетрансляции и хорошим показателям потоковой передачи мультфильмов, а также в своем музыкальном бизнесе.

Таким образом, в период с апреля по июнь Sony получила чистую прибыль в размере 218,2 млрд иен (1,6 млрд евро), что на 3% больше, чем в 2021 году. Операционная прибыль выросла на 10% до 307 млрд иен (2,2 млрд евро), а продажи выросли на 2% до 2 311,5 млрд иен (17 млрд евро).