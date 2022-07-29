ВСУ из РСЗО HIMARS обстреляли попавших в плен бойцов Азова и убили 40 человек

Украинские националисты обстреляли пункт содержания своих пленных солдат в ДНР.

Украинские войска применили поставленные Соединенными Штатами Америки реактивные ракетные системы HIMARS.

При этом целью стал не военный объект ДНР, ЛНР или Российской Федерации, а свои же солдаты, попавшие в плен.

Обстрелян был следственный изолятор в ДНР, в котором содержали пленных бойцов украинской армии, в том числе и солдат "Азова".

При обстреле погибли 47 пленных украинцев, а еще 75 были ранены. Также пострадали и работники колонии.

Опубликовано: Николай Скира

 

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