От землетрясения на Филиппинах пострадало 80 тыс. человек, шестеро погибли

После сильного землетрясения на севере Филиппин число погибших возросло до шести человек.

Четыре человека по-прежнему считаются пропавшими без вести, более 130 получили ранения, сообщила в пятницу служба гражданской защиты островного государства. Эпицентр землетрясения силой 7 баллов в среду находился в провинции Абра на севере острова Лусон, примерно в 335 км к северу от столицы Манилы.

Масштабы ущерба постепенно становятся ясными: было повреждено более 1500 зданий, включая школы и больницы. Власти оценили ущерб инфраструктуре в 48,3 млн филиппинских песо (775 000 евро).

Пострадало почти 80 000 человек, более 7 000 были вынуждены покинуть свои дома. Многие укрылись в аварийных убежищах. Военные направили в регион солдат для содействия в распределении помощи.

Большинство погибших и раненых пострадали от падающих частей зданий, оползней и камней. Толчки ощущались даже в далекой Маниле.

Филиппины лежат на Тихоокеанском «Огненном кольце» — самой геологически активной зоне на Земле. Последнее сильное землетрясение магнитудой 7,1 в 2013 году унесло жизни 220 человек в центре страны. В июле 1990 года землетрясение магнитудой 7,8 на острове Лусон унесло жизни более 2400 человек.