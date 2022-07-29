Орбан прокомментировал победные кличи Зеленского: «В такой форме эту войну не выиграть»
Владимир Зеленский в очередной раз пообещал соотечественникам выиграть войну с Россией, его победные кличи прокомментировал премьер Венгрии Виктор Орбан.
Во время встречи с австрийским канцлером Нехаммером Орбан заявил, что принятая НАТО стратегия военной помощи и обучения ВСУ не выдержала испытания на практике.
«В такой форме эту войну не выиграть, — подчеркнул венгерский политик. — Стратегия НАТО по поддержке Украины техникой и обучением личного состава пока показывает, что она не приведёт к успеху. Без изменения стратегии мира не будет».
Орбан также предупредил, что необходимо налаживать дипломатический диалог по конфликту, иначе ЕС будет безусловно втянут в эту войну.
«Непонятно, как мы сможем избежать рецессии в ЕС, если война продолжится», — добавил он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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