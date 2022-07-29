Со второй попытки: внук Софии Ротару смог выбраться из Украины во Францию
Анатолий Евдокименко уже выложил в соцсетях фото с Эйфелевой башней, а звездная семья информацию о его отъезде никак не комментирует.
Анатолий Евдокименко, внук Софии Ромату, все-таки сумел покинуть Украину после своего неудачного побега в Молдавию, сообщает Рамблер.
В первый раз во время попытки выбраться из Украины, где проходила мобилизация, молодой человек был задержан вместе с отцом Русланом.
А теперь выяснилось, что Анатолий нашел возможность пересечь границу.
Недавно он похвастался, что находится во Франции. Евдокименко-младший обновил фотографии в соцсетях с пейзажами местности нового места жительства. Там есть в том числе и кадры с Эйфелевой башней.
Звездная семья информацию об отъезде Анатолия никак не комментирует.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Delfi: Латвия возобновила покупку российского газа реверсом в обход «Газпрома»
Guancha: телефонный разговор с Си Цзиньпином напугал Джо Байдена
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
Россия ответила на обстрел Еленовки массированным пуском «Калибров» по Киевской области
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о связи Пригожина с выборами в США