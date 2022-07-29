Со второй попытки: внук Софии Ротару смог выбраться из Украины во Францию

Анатолий Евдокименко уже выложил в соцсетях фото с Эйфелевой башней, а звездная семья информацию о его отъезде никак не комментирует.

Анатолий Евдокименко, внук Софии Ромату, все-таки сумел покинуть Украину после своего неудачного побега в Молдавию, сообщает Рамблер.

В первый раз во время попытки выбраться из Украины, где проходила мобилизация, молодой человек был задержан вместе с отцом Русланом.

А теперь выяснилось, что Анатолий нашел возможность пересечь границу.

Недавно он похвастался, что находится во Франции. Евдокименко-младший обновил фотографии в соцсетях с пейзажами местности нового места жительства. Там есть в том числе и кадры с Эйфелевой башней.

Звездная семья информацию об отъезде Анатолия никак не комментирует.