В телефонах чиновников Евросоюза обнаружили следы шпионского ПО

Евросоюз обнаружил доказательства того, что смартфоны, которыми пользовались некоторые из его сотрудников, были скомпрометированы шпионским программным обеспечением израильской компании.

Reuters сообщает, что в 2021 году производитель iPhone Apple проинформировал комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, что его телефон, возможно, был взломан с помощью Pegasus.

Это инструмент, разработанный и проданный правительственным клиентам израильской системой слежения NSO.

Предупреждение от Apple вызвало проверку личных и профессиональных устройств Рейндерса, а также других телефонов, используемых сотрудниками Европейской комиссии.

Хотя расследование не нашло убедительных доказательств того, что телефоны были взломаны, следователи обнаружили так называемые индикаторы компрометации.

Представитель NSO заявила, что фирма будет охотно сотрудничать со следствием ЕС. Там напоминают, что неправомерное использование ПО является незаконным.

Расследование показало, что 14 стран-членов ЕС приобрели технологии NSO в прошлом. Еврокомиссия также попросила израильские власти принять меры для предотвращения неправомерного использования их продукции в ЕС.

Оповещения Apple, разосланные в конце прошлого года, сообщали целевым пользователям, что хакерский инструмент, получивший название ForcedEntry, мог быть использован против их устройств для загрузки шпионского ПО.