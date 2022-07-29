Fox News: Минюст США скрывает доказательства преступлений сына Байдена

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что история с ноутбуком Хантера Байдена не имеет ничего общего с действительностью — она являлась «российской дезинформацией».

Карлсон считает, что и попытки Демократической партии обвинить экс-президента Дональда Трампа в штурме Капитолия также ложь. Он указал на то, что прошло уже достаточно много времени, а демократы продолжают называть 6 января «худшим мятежом со времен похода Муссолини на Рим». По его словам, это сделано для того, чтобы люди быстрее забыли о произошедшем на самом деле.

Ведущий Fox News напомнил, что в основном все события происходили на Франклин-сквер, откуда действительно недалеко до Капитолия, однако именно там были ранены шесть полицейских и задержаны участники беспорядков (в общей сложности арестовано 200 сторонников Нэнси Пелоси, а мятеж был подавлен силами 5000 нацгвардейцев). Получается, что мятеж был организован не Трампом, а демократическими силами.

При этом Министерство юстиций США не возбудило уголовное дело против Нэнси Пелоси за разжигание беспорядков — об этом вообще не шло никакой речи. Зато Минюст начал расследование в отношении экс-президента Дональда Трампа в рамках уголовного дела о событиях 6 января. Это смущает, так как Трамп не совершал никаких насильственных действий и даже напротив, призывал присутствующих «вести себя мирно».

Зато это помогло Джо Байдену отвести внимание от обвинений в адрес себя и своей семьи. Кроме того, по факту Министерство юстиций начало расследование в отношении экс-президента США только за то, что его высказывания не понравились Байдену. Ведущий Такер Карлсон вспоминает, что при этом сына президента США Хантера Байдена обвиняли в преступной деятельности (доказательства получены в том числе и благодаря сенатору от Айовы Чаку Грассли).

Однако все эти доказательства рассыпались из-за того, что Хантер Байден заявил ФБР, что они его «безосновательно дискредитируют о дают негативный окрас его действиям». Это привело к «прекращению следственной деятельности». При этом 50 экс-сотрудников разведки самого высокого уровня называют историю с ноутбуком Хантера Байдена «российской дезинформацией», но на это не обращают внимание.