Guancha: телефонный разговор с Си Цзиньпином напугал Джо Байдена

Китайский портал Guancha сообщает, что после телефонного разговора между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Баденом, Белый дом поставил предстоящий визит Нэнси Пелоси на Тайвань под сомнение.

Официальное сообщение после разговора гласит о том, что Си Цзиньпин и Джо Байден обменялись мнения по поводу развития и продолжения китайско-американских отношений. При этом портал Guancha сообщает, что на самом деле глава КНР еще раз изложил Байдену свою принципиальную позицию по тайваньскому вопросу.

Си Цзиньпин отметил, что обе стороны пролива принадлежат КНР, а принцип «одного Китая» — политические обоснован и влияние на него может нарушить китайско-американские отношения не только в регионе, но и во всем мире. Си Цзиньпин особенно подчеркнул, что Китай против сепаратистского движения «независимого Тайваня», которое продвигают американцы.

Глава КНР заявил, что волю китайского народа нельзя нарушать, а США играют с огнем и могут обжечься. При этом Си Цзиньпин выразил надежду, что Джо Байден понимает всю ответственность за любые сепаратистские настроения на Тайване.

По всей видимости телефонный разговор напугал Джо Байдена, так как сразу после него американский президент подтвердил приверженность США принципу «одного Китая». Кроме того, Белый дом опубликовал сообщение, в котором говориться, что Нэнси Пелоси может и не посетить Тайвань в ближайшее время, хотя визит был запланирован несколькими неделями ранее.