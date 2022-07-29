На Мартинике обнаружили опасность для беременных женщин – это саргассовые водоросли

Непрерывное воздействие сероводорода, выделяемого гниющими саргассовыми водорослями, может привести к более ранним случаям преэклампсии у беременных женщин.

На это указывает недавнее исследование, проведенное университетской больницей Мартиники.

«Выделяется то, что патология немного более серьезная, потому что она возникает на ранних сроках беременности»,— резюмировал доктор Донатьен Баезре де Ланле, главный автор исследования, опубликованного в журнале AFP « Экологическая токсикология и фармакология».