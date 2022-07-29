Генштаб ВСУ прогнозируемо свалил вину за Еленовку на ВС России
В Генштабе ВСУ вслед за Минобороны дали свою официальную версию ночного обстрела СИЗО в Еленовке.
«Вооруженные силы Российской Федерации совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные», - сообщили в Генштабе.
По заявлению украинских военных – это Москва решила использовать ситуацию и обвинить Украину в военных преступлениях.
Отметим, то среди военнопленных были также боевики нацполка «Азов», которые начали недавно давать показания, о чем свидетельствовали видеофайлы на специализированных телеграм-каналах.
То есть получается, что Россия расследуя военные преступления Украины, о чем свидетельствовали показания военнопленных, решила получить еще более «веские доказательства» в виде уничтожения тех самых свидетелей?
Опубликовано: Тарас Медведев
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