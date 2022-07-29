ФСБ сообщила о задержании в Липецке диверсантов «Правого сектора» за подготовку к теракту

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании диверсионной группы «Правого сектора» в Липецке. Всех членов группы обвиняют в подготовке к теракту.

Российские спецслужбы сообщили о предотвращении теракта в городе Липецк. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала трех диверсантов «Правого сектора» (экстремистской организации, запрещенной в России), которых обвинили в противозаконной деятельности.

Известно, что подозреваемые проживали в селе Горицы Доровского района Липецкой области. По данным Федеральной службы безопасности, в диверсионную группу «Правого сектора» входили мужчина и две женщины. Все они имели украинское гражданство.

По данным ФСБ, члены диверсионной группы занимались подготовкой к теракту в людном месте одного из объектов транспортной инфраструктуры города Липецк. Задержанные уже дают показания, а один из них признался, что целью атаки должна была стать автостанция «Сокол».

В последнее время в России участились случаи задержания лиц, причастных к финансированию или организации террористической деятельности. Так, вчера ФСБ сообщило о задержании уроженца Средней Азии, который получил российское гражданство в 2017 году — он переводил деньги на счета запрещенных в РФ террористических организаций.