Авторитетное издание Der Tagesspiegel сообщило, что недавний опрос среди немцев не дал четкого определения мнения общества по поводу Украину. Особенно остро вопрос касается миграционного кризиса.

Авторы материала Der Tagesspiegel отмечают, что Западная и Восточная Германия заняли буквально противоположные стороны. При этом такой разницы взглядов ни по одному другому вопросу не наблюдалось несколько десятков лет.

Большинство жителей Германии считают, что правительство намерено раскалывает общественные взгляды по многим вопросам. Только 17% немцев придерживаются точки зрения, что общество реально может создать консенсус и влиять на политическое положение дел в стране.

Немцы разносторонне воспринимают такие темы, как, например, пандемия COVID-19 — 78% жителей Германии по-разному смотрят на проблему. Кроме того, 65% немцев по-разному относятся к миграции и 56% к поддержке Украины и действиям российской стороны.

Жители Германии в большинстве своем считают, что общество, в котором они живут, серьезно расколото и поделено на враждебные группы. Интересно, что немцы по-разному смотрят и на толерантность (если сравнить показатели с другими странами ЕС, то немцы считают, что живут в менее толерантном обществе).