Россия готова инвестировать $ 30,8 млрд в железные дороги Казахстана, Монголии и Китая

После перенаправления товаропотока с запада на восток Россия активно инвестирует в строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры.

Минтранс России проводит проекты по строительству новых ж/д пунктов пропуска на границе РФ с азиатскими странами.

Инвестиции будут направлены также на строительство 369 км железнодорожных путей в РФ и 3 тыс. км в Казахстане, Монголии и Китае.

Речь идет о семи полномасштабных новостройках, сообщили в министерстве.

Крупнейшим из проектов должен стать коридор Россия—Монголия—Китай, маршрут протянется от Элегеста через Кызыл до Курагино, далее в Монголию и КНР.