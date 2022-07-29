Россия готова инвестировать $ 30,8 млрд в железные дороги Казахстана, Монголии и Китая
После перенаправления товаропотока с запада на восток Россия активно инвестирует в строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры.
Минтранс России проводит проекты по строительству новых ж/д пунктов пропуска на границе РФ с азиатскими странами.
Инвестиции будут направлены также на строительство 369 км железнодорожных путей в РФ и 3 тыс. км в Казахстане, Монголии и Китае.
Речь идет о семи полномасштабных новостройках, сообщили в министерстве.
Крупнейшим из проектов должен стать коридор Россия—Монголия—Китай, маршрут протянется от Элегеста через Кызыл до Курагино, далее в Монголию и КНР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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