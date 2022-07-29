После акции ВСУ в Еленовке в Госдуме предложили отправлять военнопленных в Сибирь

Депутат Максим Иванов предложил этапировать украинских военнопленных из ДНР в Сибирь.

Так, по мнению парламентария, можно защитить их жизнь от покушений киевского режима, которому не выгодно, что они заговорили.

«Боевик начинает вставать на путь исправления. Рассказывает о совершенных военных преступлениях, к которым причастно высшее руководство Украины. Что в такой ситуации делает «демократичный» киевский режим? То, что умеет лучше всего. Физически расправляется со всем, что вышло из под его контроля», — заявил Иванов.

Напомним, 57 украинских военнопленных погибли в результате ракетного обстрела СИЗО в Еленовке, ДНР.