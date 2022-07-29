Пушилин заявил о желании посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном
Глава ДНР Денис Пушилин хочет встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о желании посетить Северную Корею.
Пушилин рассчитывает на встречу с лидером Корейской народной демократической республики Ким Чен Ыном, сообщает посольство ДНР в России.
"Пушилин готов посетить Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении представительства ДНР.
Напомним, что некоторое время назад Северная Корея объявила о признании независимости ДНР.
Опубликовано: Николай Скира
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