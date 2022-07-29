Бундесвер собирается поставить Украине 16 бронированных мостоукладчиков Biber
Для дальнейшей поддержки украинских сухопутных войск Бундесвер хочет поставить в страну 16 танков-мостоукладчиков.
С бронемашинами типа Biber «украинские войска могут преодолевать воду или препятствия в бою», заявили в пятницу в Берлине федеральное министерство обороны.
Поставка первых шести систем запланирована на конец этого года, начиная с осени. В следующем году появятся еще десять систем.
С бронированным мостоукладчиком «Бибер» можно преодолевать сложные участки местности, ущелья или водоемы.
Бронированный скоростной мост общей длиной 22 метра при укладке стыкуется из двух половин. По данным Бундесвера, транспортно-укладочная машина размещена на шасси танка Leopard 1.
Опубликовано: Тарас Медведев
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