Бундесвер собирается поставить Украине 16 бронированных мостоукладчиков Biber

Для дальнейшей поддержки украинских сухопутных войск Бундесвер хочет поставить в страну 16 танков-мостоукладчиков.

С бронемашинами типа Biber «украинские войска могут преодолевать воду или препятствия в бою», заявили в пятницу в Берлине федеральное министерство обороны.

Поставка первых шести систем запланирована на конец этого года, начиная с осени. В следующем году появятся еще десять систем.

С бронированным мостоукладчиком «Бибер» можно преодолевать сложные участки местности, ущелья или водоемы.

Бронированный скоростной мост общей длиной 22 метра при укладке стыкуется из двух половин. По данным Бундесвера, транспортно-укладочная машина размещена на шасси танка Leopard 1.