Венгрия и Россия хотят договориться о поставках газа до конца лета

Венгрия рассчитывает в ближайшее время договориться с Россией о поставке дополнительных 700 млн кубометров газа.

Соответствующий контракт может быть подписан до конца лета, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире госрадио. 

«У Венгрии будет достаточно газа», - отметил венгерский премьер.

Две страны уже провели переговоры о дальнейших поставках в дополнение к существующему долгосрочному соглашению о поставках.

Член ЕС Венгрия примерно на 85 процентов зависит от российского газа и отвергает санкции ЕС в отношении его импорта.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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