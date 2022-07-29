Венгрия и Россия хотят договориться о поставках газа до конца лета
Венгрия рассчитывает в ближайшее время договориться с Россией о поставке дополнительных 700 млн кубометров газа.
Соответствующий контракт может быть подписан до конца лета, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире госрадио.
«У Венгрии будет достаточно газа», - отметил венгерский премьер.
Две страны уже провели переговоры о дальнейших поставках в дополнение к существующему долгосрочному соглашению о поставках.
Член ЕС Венгрия примерно на 85 процентов зависит от российского газа и отвергает санкции ЕС в отношении его импорта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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