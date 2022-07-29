Associated Press: Ким Чен Ын готов начать ядерную войну против США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности нанести ядерный удар по США.

Глава КНДР КИм Чен Ын заявил, что страна готова применять ядерное оружие против Соединенных Штатов Америки в случае необходимости.

Также, словам Ким Чен Ына, вооруженные силы Северной Кореи готовы отреагировать на любой возникший кризис.

"Наши вооруженные силы полностью готовы отреагировать на любой кризис, а ядерные силы сдерживания также готовы мобилизовать свою абсолютную мощь добросовестно, точно и быстро в соответствии со своей миссией", - заявил Ким.

Отметим, что встретиться с главой КНДР захотел Денис Пушилин. Он заявил, что готов прилететь в Северную Корею для встречи с Кимом.