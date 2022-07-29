Макаревич объяснил, почему не вернётся в Россию

Лидер популярной группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал причину того, почему не намерен возвращаться в РФ.

Народный артист российского государства Андрей Макаревич проживает в Израиле, а возвращаться в родную страну, по крайней мере пока, не собирается.

68-летний музыкант объяснил, по какой причине не берёт обратный билет.

Лидер музыкального коллектива "Машина времени" высказался по поводу в рамках программы на местном телевидении под названием "Гвозди". Примечательно, что сам исполнитель не причисляет себя к категории эмигрантов, но и о возвращении в РФ сейчас речь не идёт, утверждая, что политика тут ни при чём.

Никакой политики здесь не было, а сейчас я не еду в Россию, потому что не понимаю, что я там буду делать. Концерты наши запрещены. Ну что, сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно.

Напомним, что в Израиле Макаревич проживает с женой и маленьким сыном.

Супругой музыканта является израильская журналистка и бизнесвумен Эйнат Кляйн. Мальчик у пары родился в конце марта. Назвали малыша Эйтан.

Суженая Макаревича не собирается оформлять сыну российское гражданство, считая, что еврей должен жить на своей земле.

У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно осознанное мое решение. Главное - зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9% его потребностей. Моя мама уже не в Киеве. К счастью, она приехала сюда. Считаю, настоящий еврей должен жить в Израиле.

Такую точку зрения 37-летняя Эйнат высказала в эфире шоу "Осторожно: Собчак", отметив однако, что общаться с сыном намерена на русском языке.