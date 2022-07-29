Вечорко заявил, что в Москве выявлены семь случаев заражения штаммом COVID-19 «кентавар»

Главврач москвоской больницы №15 им О.М. Филатова Валерий Вечорко сообщил об обнаружении нового штамма COVID-19 «кентавар» в столице России.

29 июля главный врач Главврач московской больницы № 15 им. Филатова Валерий Вечорко в своём пресс-релизе для российских СМИ сообщил о том, что штамм COVID-19 «кентавар» «доскакал» до Москвы.

Вечорко уточнил, что в настоящий момент в столице России выявлено семь случаев заражения новой мутацией COVID-19, болезнь которых протекает в лёгкой форме и не несёт угрозы для жизни пациентов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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