The Jerusalem Post: США поставят Украине 500 ударных дронов Phoenix Ghost

Авторитетное издание The Jerusalem Post сообщает, что американская сторона готова к поставкам в Украине 500 ударных дронов Phoenix Ghost в рамках нового одобренного пакета помощи.

Дроны Phoenix Ghost были разработаны в США специально для Украины и способны находится в воздухе до шести часов без подзарядки. На «борту» дронов находятся барражирующие боеприпасы. Настолько длительное нахождение в воздухе необходима драном для обнаружение целей на дальних расстояниях.

Ранее Вашингтон объявил, что согласовал и одобрил новый пакет помощи Украине в размере 270 миллионов долларов. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович называл дроны Phoenix Ghost «хорошей штукой». Он отметил, что такие дроны буквально помещаются в рюкзаке.

Известно, что Phoenix Ghost помимо фактического применения в качестве боеприпаса, имеют инфракрасное наведение, то есть могут действовать в ночное время. Арестович считает, что коэффициент эффективности дронов составляет порядка 1 к 1,5 (580 единиц дронов равняется примерно 350 уничтоженных целей).

По принципу действия дрон Phoenix Ghost очень похож на боеприпас Switchblade компании AeroVironment. Дроны был разработан в Калифорнии той же компании специально для нужд Вооруженных сил Украины. Он способен взлетать вертикально, вести поиск целей до шести часов и действовать ночью.