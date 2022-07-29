Пригожин высказался о бедственном положении Милохина

Совсем недавно популярности и заработкам амбициозного блогера Дани Милохина завидовали даже состоявшиеся артисты, но ситуация резко изменилась не в пользу знаменитости. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал своё мнение по поводу.

Некоторое время назад популярности и гонорарам известного тиктокера Дани Милохина могли позавидовать даже те, кто не первый год в шоу-бизнесе. К сожалению для звезды интернета, всё изменилось.

Известный в Росии музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поведал о том, что думает относительно бедственного положения Милохина.

Еще в марте 2021 года доходы молодого таланта были настолько высоки, что тот приобрёл Mercedes-Maybach стоимостью в 11 000 000 российских рублей. Интересно, что этот экземпляр был первым в жизни тиктокера авто.

Тогда никто и не думал, что в скором времени блогер окажется у разбитого корыта. Интернет-сервисы, которые обеспечивали знаменитости баснословные заработки, были заблокированы в России.

Блогерство Милохина накрылось медным тазом. Кроме этого занятия молодой человек не знает, как использовать свои способности.

Даня вынужден был отправится на поиски лучшей жизни в Европу. Иосиф Пригожин полагает, что на чужбине "красивый мальчик" обязательно найдёт себе применение.

Мы же не знаем, что у кого в голове. Вполне возможно, что у него нет денег. Он же продюсерский, он же не сам стал артистом, а кто-то его сделал артистом. Молодой парень, будет знать. Красивый мальчик, я думаю, там, где-нибудь, подадут.

Ранее сообщалось, что Милохину пришлось не по душе сравнение его с ушедшим из жизни певцом Юрием Шатуновым.