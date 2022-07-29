Огородники рассказали, как повысить урожайность огурцов в 2 раза

С наступлением сезона каждая хозяйка желает вырастить овощей как можно раньше и как можно больше, в том числе и огурцов.

Два способа выращивания огурцов:

Огурцы выращивают двумя способами: на грядке в "настил" или подвязывают на шпалеру.

Огурцы "настилом". При таком выращивание, когда плети огурцов расползаются по грядке, есть одно достоинство – дешевизна. Однако минусов больше.

Листья кустов образуют "настил", мешая друг другу в борьбе за свет и воздух. Плети не проветриваются, в душном воздухе быстро размножается паутинный клещ. Листья желтеют, несмотря на обильные подкормки.

Вегетационный период заканчивается рано, уже в августе кусты начинают засыхать, получается недобор урожая.

Огурцы на шпалере. Минус только один. Придётся затратить силы на поиски жердин, на их установку на грядке. Но плюсов больше.

Можно прищипывать боковые плети и тем самым повысить урожай.

Удобно обрабатывать кусты из опрыскивателя.

Плети хорошо проветриваются на ветру, листья меньше поражаются клещом.

Удлиняется вегетативный период плодоношения огурцов.

Повышается урожайность огурцов.

Делаем вывод:

При выращивание огурцов "настилом", нужно высаживать не больше 2-ух кустов на 1 кв. м. Иначе проветривания будет затруднено, и паутинный клещ заполонит грядку, тем более, что он обитает на нижней стороне листа. Опрыскивать огуречные кусты не получиться.

При выращивание настилом по сравнению с выращиванием на подвязке урожайность в два раза меньше. Поэтому овощеводам северной и средней полосы России разумнее выращивать огуречную культуру, подвязывая плети на вертикально вкопанную жердь.

Расстояние между жердями оставлять не менее 1 метра. Предварительная работа по заготовке и установке жердей быстро окупится.

В таком случае на 1 кв. м можно высадить три кустика. Прищипнуть основной стебель следует после 2 или 3 узла. Прищипывать нужно независимо от того, пчелоопыляемый сорт или партенокарпический гибрид.

Три боковых стебля поднимают вверх, чтобы избежать загущенности. Хотя некоторые овощеводы не рекомендуют прищипывать партенокарпические сорта огурцов, но лучше их тоже прищипнуть. Тогда урожайность у них повыситься в полтора раза.

Тогда формируется больше пучков, завязей и огурцов. За счёт улучшенного ухода за огурцами урожайность повышается в два раза.

Дополнительные условия:

При выращивание овощей случаются разные неприятные моменты. Их можно быстро устранить и спасти урожай.

Когда верхние части плети начинают вянуть, то, возможно их поразила гниль. Тогда придётся нижнюю часть плети прикопать в почву, присыпать плодородным слоем и хорошо полить. Скоро плеть укорениться.

Для лучшего опыления полезно рядом с грядкой посадить яркие цветы, вроде бархатцев. Они привлекут к огуречной культуре больше пчёл. В крайнем случае можно самостоятельно мягкой кисточкой перенести пыльцу с мужских соцветий на женские.

Растения нуждаются не только в кислороде, но и углекислом газе, которого часто не хватает в теплице. Для его повышения можно в пару тазиков с водой положить по куску коровяка. При брожение выделяется углекислый газ. Полезно так же положить «лепёшки» под кусты как мульчу.

В воду для полива огурцов наливают немного молока в соотношение 2:1. Подкармливать огурцы с добавлением молока полезно 2 раза в месяц. Использовать можно и простроченное прокисшее молоко.

В жаркие дни огурцы нужно поливать тёплой водой ежедневно или через день. В пасмурные дни поливать надо гораздо реже.

Полезно мульчировать почву. Мульчирование предохраняет от засухи и создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, червей, которые разрыхляют почву. Мульчировать лучше перепревшими опилками, мякиной, измельченной соломой, торфом и подсушенной травой.

Для лучшего развития растения полезно после дождя или полива рыхлить почву на глубину 3 см, не более. Мульчу из торфа нужно прокалывать вилами для аэрации.

Для подкормки огурцов лучше применять настой сена или коровяка, золу.

Многие овощеводы огурцы с помидорами выращивают в одной теплице. Это не полезно. Лучше посадить рядом фасоль, горох, салат.

Чем чаще хозяйка срывает зеленцы, тем больше вырастет плодов.