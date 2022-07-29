В Украине отправили первую партию зерна под контролем Зеленского

Владимир Зеленский лично проконтролировал один из черноморских портов Украины по подготовке и отправке судна для экспорта зерна, которое застряло в стране из-за войны пять месяцев назад.

Его визит в черноморский порт состоялся в тот момент, когда рабочие подготавливали хранилище, где будет храниться зерно, пока оно не прибудет нуждающимся странам, на которое полагаются миллионы обедневших людей по всему миру, сталкивающихся с голодом.

По его словам, экспорт зерна начнется с отплытия нескольких судов, которые были загружены, но не смогли покинуть украинские порты после российского вторжения.

Визиты в порты являются частью более широкого стремления Украины показать миру, что она почти готова снова экспортировать миллионы тонн зерна в мир после прорывного соглашения, подписанного на прошлой неделе.

Сложности соглашения и опасения по поводу безопасности экипажей судов привели к медленному и осторожному началу сделки. Прошла неделя с тех пор, как он был подписан, и ни одно зерно еще не покинуло порты. Но стороны сталкиваются с тикающими часами — сделка действительна только в течение 120 дней.

Это произошло через неделю после того, как российские ракеты нанесли удар по Одессе, что ставит под сомнение приверженность Москвы соглашению, подписанному всего несколькими часами ранее. Стороны договорились содействовать отправке украинской пшеницы и других зерновых культур с черноморских маршрутов, заблокированных пятью месяцами войны, а также удобрений и продовольствия из России.