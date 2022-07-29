Кучера опроверг информацию об эмиграции Реввы в Испанию

Известный в России ведущий телевидения и актёр Оскар Кучера рассказал, что Александр Ревва никуда не эмигрировал, а просто в компании своей семьи отправился отдыхать в Испанию.

Информация о переезде в Испанию известного артиста Алекссандра Реввы застала почитателей его таланта врасплох.

Ведущий телевидения Оскар Кучера дал комментарии относительно появившихся сведений об эмиграции шоумена за границу. В рамках своего Телеграм-канала актёр сообщил, что его приятель просто уехал со своими близкими на отдых.

Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьёй!

Слухи об эмиграции Реввы в Испанию появились совсем недавно. Отвественной за распространение такой информации является журналистка Алена Жигалова.

Блогер в новом выпуске своего шоу на Ютубе "Алена, блин!" сообщила, что артист перебрался на чужбину сразу же после запуска спецоперации в соседней Украине.

Я узнала, что Артур Пирожков (псевдоним Александра Реввы), оказывается, уехал в Испанию, точнее он туда сбежал, испугавшись всего, что происходит.

Также звезда интернета утверждала, что якобы счета селебрити в РФ после его отъезда были сразу же заблокированы, а ещё "бедолага" лишился элитной недвижимости в родном государстве.

Почти сразу недостовеные данные опроверг представитель супруги Реввы, утверждая, что звезда российской сцены никуда не переезжал.