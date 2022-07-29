Огородники рассказали, какие культуры можно посадить в конце лета

Климат наших широт привел местных огородников к твердому убеждению: сеять нужно весной, а дары земли принимать летом, ближе к осени.

В процессе постепенного сбора урожая остаются пустынные участки земли, которые благополучно зарастают сорняком. Не стоит допускать такую ситуацию, это время можно использовать эффективно. Например, удобрить почву, чтобы она стала еще более плодородной. Здесь помогает высадка различных сидератов, они останавливают рост сорной травы, снабжают землю азотом.

Второй вариант для предприимчивого огородника — обогатить свой погреб и организм новыми витаминами, вырастив поздний урожай овощей.

Листья салата

Если на участке есть теплица, то свежий урожай зеленого салата будет на грядках вплоть до ноября. Посев при этом рекомендуется совершать до конца августа–начала сентября. Семена не углубляют далеко в почву, а лишь присыпают ей. Сверху бороздки лучше наметить песком. Растение не рекомендуется сажать ежегодно на одном и том же месте.

Первые всходы обнаружатся через пару дней, а через 20 можно будет собирать свежую зелень. Чтобы салат не горчил, срывать листья необходимо своевременно.

Редис

Растение, которое всегда очень торопится вознаградить огородника за старание и труд. Примерно через 18 дней редис достигает своих оптимальных размеров и радует всю семью на обеденном столе. Идеальное место для посева — открытая почва, обогащенная солнечным светом, но защищенная от порывов ветра. Всходы редиса обязательно обрабатывают от блошки.

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Шпинат

Семена высаживают предпочтительно в супесчаные и суглинистые почвы желательно в конце августа. Шпинат в какой-то степени прихотлив: его листья боятся чрезмерного света и обжигающих солнечных лучей. Но он замечательно приживется на участке огорода с умеренным освещением, не страшны для этой листовой культуры и небольшие заморозки. Полное созревание наступает в течение месяца.

Если есть желание получить ранний урожай весной, то можно посеять шпинат в сентябре.

Морковь:

Пожалуй, один из самых востребованных овощей на повседневном столе. Морковь — это ингредиент для большинства блюд, которые и городскими, и сельскими жителями употребляются ежедневно.

Если посадить корнеплод в августе, то через месяц после его прорастания можно будет насладиться молодой морковью. Бывалые огородники рекомендуют делать это следующим способом: соединить пару столовых ложек семян с небольшим ведром сухого песка.

Данную смесь равномерно засыпать в заранее подготовленные борозды. Также рядом с морковью уместно разбить грядку с луком: такое соседство минимизирует количество возможных вредителей.

Свекла:

Сеять корнеплод лучше всего в начале августа, тогда урожай можно получить в первые осенние месяцы. Сроки созревания свеклы составляют около 60 дней. Ранее зеленые всходы можно добавлять в салаты.

Свекольным грядкам следует обеспечить обильный полив: культура очень любит воду. Если семья предпочитает немного сладковатый овощ, можно применить такой интересный способ: в 10-литровое ведро с водой добавить 20 г соли и увлажнить этим почву.

Пекинская капуста:

Употреблять ее можно в любом виде: тушеном, сыром, вареном. Сортов пекинской капусты великое множество. Для посадки в начале августа лучше всего обратить внимание на скороспелые. Нужно запомнить, что разводят этот овощ путем выращивания комнатной рассады, а только после переносят в открытый грунт.

Место на огороде нужно выбрать солнечное, без ветра. Почву желательно обогатить азотом и калием, можно ввести компостное удобрение.

Горох:

Выращивают горошек на рыхлой почве, выбирая ранние и среднеспелые сорта. Не капризен, дает хороший урожай. Красиво, когда горох высаживают по краю земельного участка.