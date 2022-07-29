Опытные огородники объяснили, в чём особенность метода выращивания Митлайдера

Этот метод нравится огородникам из-за высокого урожая. Из-за чистоты огорода от сорняков. А идеальная геометрия радует душу огородника.

Вспахав поле, приложив много усилий к борьбе с сорняками, ожидаешь приличного урожая. Но способ посадки не менее важен для урожая.

Уже давно люди поняли, что в зависимости от формирования грядки объем получаемого света разный, испарение воды из почвы, рационального распределения удобрений.

В начале девяностых годов агрономы столкнулись со снижением урожайности. Это заставило агрономов и хозяйственников искать способ его повышения. Тогда стал особенно популярен метод формирования грядок по Митлайдеру.

Доктор сельскохозяйственных наук Джейкоб Митлайдер разработал способ выращивания культур на любых почвах так, чтобы голод никому не грозил. Сразу маленький нюанс. Грядки эти можно делать на идеально ровной поверхности земли.

Секрет метода:

Прошло много лет с изобретения метода. Поэтому его смогли довести до совершенства и точных цифр. И сейчас не нужно гадать, нужно ли что-то корректировать.

Секрет в густом высаживании на грядках. Их можно делать двух видов: земляные форменные ряды и грядки – ящики (бортовой). В любом случае формируем борт либо из земли, либо из ящика.

Сами грядки должны быть не более 45 см, а междурядье 90 см. Направление грядок с севера на юг, поверхность горизонтальная, без рыхления почвы. При такой схеме высаживания, все растения получают необходимый объем света.

Для удобрения чаще всего выбирают кальциевую селитру и аммофос. Вносят удобрения тоже непросто. Сухую смесь удобрения насыпают посредине узких гряд узкой полосой и растворяют поливами. Так к корням равномерно поступает удобрение. Органические удобрения вносят при формировании грядок.

Полив в Митлайдеровских грядках проводят только на грядки и только по земле. Полив при помощи распрыскивателя делать нельзя. Вода не должна попадать на побеги.

Высаживают растения в два ряда, с междурядьем не менее 25 см. Благодаря идеальной геометрии и питания, грядку можно использовать несколько раз за сезон.

Почву между проходами уплотняют, но не засыпают. Можно использовать мульчирование. Это еще больше уменьшит количество сорняков, а для растений будет удобрение.

Что еще нужно учесть:

Благодаря данному методу можно выращивать любые культуры. Поэтому запасайтесь информацией о сроках посадки выбранной культуры.

Сроки заморозков характерных для региона. Не делайте грядки в низине, там температура будет ниже на несколько градусов, и урожайность тоже снизиться.

Учтите и сроки осенних заморозков. Нужно знать, когда собирать урожай. А при помощи данного метода его можно собрать не один раз.

Грядки – ящики подходят для мест, где быстро загнивают корни растений. Или там, где земля не плодородна (много песка, камней или глины).

При желании можно надстроить теплицу:

Как обычно, формируем теплицу. И грядки по указанному методу. Но! Рекомендуют использовать коробки с готовым грунтом, 50 см в длину и 40 см в ширину. Без дна. Ставят прямо на грунт. Они быстро нагреваются и экономят полив.

И какая земля под коробкой для урожая неважно. Но она будет дополнительным барьером между урожаем и заморозками.

Почему стоит делать грядки именно по методу Митлайдера:

Тип почвы не влияет на количество урожая;

Может применяться практически во всех климатических зонах;

Большого урожая можно достичь на маленькой площади;

Грядки просты в уходе;

Высокая урожайность;

Легко модернизировать.