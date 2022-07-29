Израиль требует распустить комиссию ООН по антисемитизму
Израиль в пятницу (29 июля) обвинил членов комиссии ООН по расследованию конфликта между этой страной и Палестиной, потребовав их отставки и роспуска комиссии.
Пришло время распустить эту комиссию», — написала посол Израиля в Женеве Мейрав Эйлон Шахар в письме президенту Совета по правам человека, о котором стало известно AFP.
Она посчитала, что три члена комиссии больше не могут «эффективно выполнять свои обязанности», и призвала их «немедленно уйти в отставку».
Его обращение последовало за возмущенной реакцией на высказывания одного из трех экспертов, индийца Милуна Котари.
В недавнем интервью Mondoweiss он упомянул «еврейское лобби» и поставил под сомнение легитимность членства Израиля в Организации Объединенных Наций.
«Нас очень обескураживают социальные сети, в значительной степени, контролируемые еврейским лобби или некоторыми конкретными НПО, которые тратят много денег, пытаясь дискредитировать нас», — сказал Милун Котари.
Двумя днями позже посол Израиля написал первое письмо президенту Совета по правам человека аргентинцу Федерико Вильегасу с протестом против этих «скандальных комментариев».
Опубликовано: Тарас Медведев
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