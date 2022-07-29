24 человека погибли в результате наводнения из-за проливных дождей в Иране

Не мере 24 человек погибли и 19 пропали без вести в результате наводнения, которое затронуло районы недалеко Тегерана, начиная с 27 июля.

«Из-за проливных дождей и наводнений в деревне Эмамзаде Давуд на западе, а также в районах Фирузкух, Рудехен и Дамаванд на востоке Тегерана погибли 24 человека», — говорится в сообщении иранского Красного Полумесяца.

«Работы по поиску 19 пропавших без вести продолжаются», — добавил тот же источник.

В предварительном отчете, представленном накануне властями, сообщается о семи погибших и 14 пропавших без вести в туристическом поселке Эмамзаде Давуд и районе Дамаванд.

В интервью государственному телевидению министр внутренних дел Ахмад Вахиди заявил в пятницу, что 18 провинций страны пострадали от наводнения, в том числе Мазандаран, Альборз, Маркази, Исфахан, Йезд и Тегеран.

По его словам, в Йезде, в центре страны «были затоплены дороги, в частности в историческом городегороде, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

В текстовом сообщении, отправленном в четверг, Иранский Красный Полумесяц посоветовал жителям избегать приближения к рекам и поездок в горные районы до понедельника.

Предыдущий шторм с сильным наводнением унес жизни 22 человек на прошлой неделе в провинции Фарс на юге Ирана, особенно подверженной наводнениям.

В 2019 году проливные дожди на юге Ирана унесли жизни более 75 человек и причинили ущерб, оцениваемый более чем в два миллиарда долларов.