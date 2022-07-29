В Госдуме РФ призвали заблокировать видеоигру The Sims 4
Депутат Государственной думы Российской Федерации Татьяна Буцкая предложила вынесли на рассмотрение вопрос о необходимости заблокировать на территории страны видеоигру The Sims 4.
Татьяна Буцкая подчеркнула, что ее предложение связана с одной критической ошибкой в игре — персонажи The Sims 4 могут испытывать сексуальное влечение к своим родственником (по сюжетной линии). Депутат связала это с инцестуальным помыслом ВОЗ признать третий гендер.
Она отметила, что последнее время все чаще слышны предложение ВОЗ признать третий пол во всей странах. Поэтому, вполне возможно, разработчики видеоигры The Sims 4 осознанно пошли на такой шаг. Депутат предположила, что эта ошибка может быть не багом, а «подготовкой общества к инцестуальному поведению».
Другой депутат Госдумы РФ Яна Лантратова, которая является соавтором законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ в медиапространстве, поддержала коллегу. Она считает, что популяризация таких отношений отрицает семейные ценности, которые не должны демонстрироваться публично.
В пояснительной записке законопроекта о запрете пропаганды говорится, что нетрадиционные ценности не имеют ничего общего к российскому государств, а также представляют не меньшую степень для опасности российского общества, чем наркотические вещества или пропаганда суицида.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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