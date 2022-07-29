Блинкен едет в Африку, чтобы помешать российскому влиянию

Глава МИД США посетит в августе Южную Африку, Демократическую Республику Конго и Руанду, сообщил Государственный департамент в пятницу.

Энтони Блинкен будет стремиться показать африканским странам, что они играют важную геостратегическую роль и являются важными союзниками в решении самых острых проблем нашего времени, от продвижения открытой и стабильной международной системы до борьбы с последствиями изменения климата и отсутствием продовольственной безопасности», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Дипредставитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд посетит Гану и Уганду в следующем месяце.

Ранее директор американского агентства по оказанию помощи в целях развития Саманта Пауэр совершила поездку в Кению и Сомали.