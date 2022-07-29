Блинкен едет в Африку, чтобы помешать российскому влиянию
Глава МИД США посетит в августе Южную Африку, Демократическую Республику Конго и Руанду, сообщил Государственный департамент в пятницу.
Энтони Блинкен будет стремиться показать африканским странам, что они играют важную геостратегическую роль и являются важными союзниками в решении самых острых проблем нашего времени, от продвижения открытой и стабильной международной системы до борьбы с последствиями изменения климата и отсутствием продовольственной безопасности», — говорится в заявлении Госдепартамента.
Дипредставитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд посетит Гану и Уганду в следующем месяце.
Ранее директор американского агентства по оказанию помощи в целях развития Саманта Пауэр совершила поездку в Кению и Сомали.
Опубликовано: Тарас Медведев
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