Блинкен едет в Африку, чтобы помешать российскому влиянию

Глава МИД США  посетит в августе Южную Африку, Демократическую Республику Конго и Руанду, сообщил Государственный департамент в пятницу.

Энтони Блинкен будет стремиться показать африканским странам, что они играют важную геостратегическую роль и являются важными союзниками в решении самых острых проблем нашего времени, от продвижения открытой и стабильной международной системы до борьбы с последствиями изменения климата и отсутствием продовольственной безопасности», — говорится в заявлении Госдепартамента. 

Дипредставитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд посетит Гану и Уганду в следующем месяце.

Ранее директор американского агентства по оказанию помощи в целях развития Саманта Пауэр совершила поездку в Кению и Сомали.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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