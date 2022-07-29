Кремль призывает решить проблему оплаты транзита в Калининград

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если проблему оплаты транзита в Калининград не удасться решить, то Москва будет обязана принять ответные меры «на создаваемые ей сложности».

Дмитрий Песков подчеркнул, что проблему оплаты транзита через Литвы в Калининградскую область «следует решать путем диалога». При этом он считает, что Россия будет обязана принять решительные ответные меры «на создаваемые ей сложности», если выхода из ситуации не найдется.

Представитель Кремля подчеркнул, что решения и механизмы есть, поэтому как минимум необходимо провести диалог и понять, как действовать российской стороне в той или иной ситуации. По его словам, «Шяуляй банк» не единственный в Литве, который может принимать платежи от России.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что если Литва не предложит России выход, то в конечном итоге может остаться вообще без оплаты железнодорожного транзита через свою территорию в Калининград.

Железнодорожный транзит через территорию Литвы в Калининградскую область из России был приостановлен с 18 июня 2022 года. Литовский МИД заверил, что это не инициатива страны, а выполнение санкций ЕС. После долгих дискуссий транзит удалось восстановить 26 июля 2022 года, однако позже стало известно, что «Шяуляй банк» прекращает работать с Россией и пока неизвестно, как российская сторона сможет оплачивать транзит через литовскую территорию.