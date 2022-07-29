В нацполку «Килиновского» на Украине создают медбатальон «Адские выдры»

Белорусские змагары, которые воюют на стороне Украины в полку «Калиновского» создали медицинское подразделение «Адские выдры».

Калиновцы призвали в ряды нового подразделения, как опытных медиков, так и волонтеров, готовых ухаживать за ранеными. Пока же подразделение существует только на бумаге.

«Когда при ранении ты можешь помочь себе сам, ты не должен рисковать жизнями товарищей, которые будут должны вытягивать тебя раненого с поля боя», — говорится в пособии «калиновцев», которое помогли составить специалисты из Медсил ВСУ.

По оценкам белорусских властей на стороне Украины воюет от 150 до 200 белорусов, в основном радикалов покинувших Беларусь после августа 2020 года.