Financial Times: МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики и обвинил Россию
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз темпов роста мировой экономики и предупредил о повышении рисков для экономических перспектив некоторых государств.
Примечательно, что в этот раз МВФ без каких-либо подтекстов обвинил в ухудшении прогноза роста экономики Россию. Эксперты отметили, что прекращение экспорта российского газа так или иначе затронет все государства в еврозоне. При этом отказываться от планов сокращения энергозависимость никто не намерен.
Пересмотр прогнозов МВФ связан с понижением развития экономики и повышением рисков. Частично это связано со специальной военной операцией России в Украине, частично из-за разрыва связей (в том числе и логистических), а частично резким ужесточением финансовых условий многих европейских стран.
В МВФ полагают, что к концу 2022 года, рост ВВП замедлиться на 3,2%, что на 0,4% ниже апрельской оценки фонда и практически вдвое меньше, чем прошлогодний прогноз. При этом в следующем году в фонде также «предсказывают» заведение мировой экономики до 2,9% (ранее эта оценка была на уровне 0,7%).
МВФ считает, что экономические перспективы стали более мрачными «из-за неопределенности», так как инфляция во многих странах достигла своего исторического пика, а проблемы экономического развития только усилились. Эксперты считают, что решить эти проблемы в целом никак не представляется возможным, поэтому ничего не остается, кроме как ухудшать прогнозы.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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