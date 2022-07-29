Си Цзиньпин предупредил Байдена чтобы тот «не играл с огнем»

Телефонный разговор президентов США и Китая длился более двух часов. Лидеры говорили о Тайване и его попытке изменить свой статус.

Rozmowa liderów USA i Chin. Xi ostrzegł Bidena, by "nie igrał z ogniem"

Белый дом сообщил в четверг, 28 июля, что это был пятый подобный разговор между двумя лидерами.

Тема острова доминировала в ходе обмена мнениями между главами стран. По данным администрации США, Джо Байден сказал Си Цзиньпину, что США выступают против односторонних попыток изменить статус Тайваня.

"Президент Байден подчеркнул, что политика США не изменилась и что Соединенные Штаты решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе", — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Китайские государственные СМИ также сообщили о разговоре. Согласно их сообщению, Си сказал Байдену, что Соединенные Штаты должны соблюдать принцип "Единого Китая" и следить за тем, чтобы его действия соответствовали их словам.

"Те, кто играет с огнем, только обожгутся. Я надеюсь, что американская сторона ясно понимает это", — предупредил Си Байдена.

Председатель КНР также напомнил, что Пекин решительно выступает против независимости Тайваня и возможного вмешательства внешних сил.

"Разговор был частью усилий администрации Байдена по поддержанию и углублению линий связи между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой, а также ответственному урегулированию разногласий и сотрудничеству там, где наши интересы совпадают", — добавил Вашингтон .

Белый дом заявил, что лидеры США и Китая обсудили многие другие региональные и глобальные вопросы и рекомендовали своим командам продолжить консультации.