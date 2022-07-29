В Ереване задержали активиста Мика Бадаляна, пытавшегося сорвать антироссийскую акцию

Вышедший на свободу общественный активист Микаэл Бадалян вновь задержан в Ереване за попытку срыва антироссийской акции.

В пятницу, 29 июля 2022 года, в Ереване полиция в очередной раз задержала вышедшего на свободу 4 дня назад политического активиста Микаэла Бадаляна, который выступает за налаживание связей между Арменией и Россией.

Отмечается, что Бадаляна заключили под стражу из-за якобы попытки срыва антироссийской акции, однако сам активист утверждает, что заступился за женщину, которую оскорбили русофобы, устроившие антироссийский пикет против.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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