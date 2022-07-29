"Тату" снова вместе: Волкова и Катина выступят в Минске уже в сентябре
Солистки легендарной группы "Тату", которая обрела популярность не только в России, но и в мире, Юлия Волкова и Лена Катина объявили о воссоединении. Музыкальный коллектив выступит на концерте в Минске уже в сентябре этого года.
В сентябре текущего года легендарный музыкальный коллектив "Тату" выступит в рамках фестиваля в столице Беларуси.
Одна из солисток группы Лена Катина в своих соцсетях разместила анонс воссоединение с Юлей Волковой для участия в концерте в Минске. 3 сентября в главном городе РБ состоится "Ovion Show".
Организаторы шоу сообщают:
3 сентября на стадионе "Динамо" будут: МОТ, Люся Чеботина, DJ Smash, Дана Соколова. Хедлайнерами фестиваля станет *барабанная дробь* легендарная группа "Тату".
Волкова также разместила анонс мероприятия на своей странице, подтвердив выступление группы в прежнем составе для верности:
Да, это правда.
Напомним, что "Тату" начала деятельность в 1999 году, завоевав сердца зрителей не только в России, но и далеко за её пределами. Распался легендарный коллектив в 2014 году.
В 2009 году Юля Волкова и Лена Катина в составе группы представляли Россию на "Евровидении" с песней "All about us". Девушки заняли 3-ье место тогда, набрав 164 балла. Впереди оказались Бельгия (2 место - 165 баллов) и Турция (1 место - 167 баллов).
Главными хитами "Тату" являются композиции "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Простые движения", "Не верь, не бойся", "All about us".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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