Риши Сунак признался, что отстает от Лиз Трасс в борьбе за пост премьер-министра Великобритании

Риши Сунак признал, что пока уступает Лиз Трасс в гонке за место следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, но пообещал бороться за каждый голос.

Бывший канцлер казначейства признал, что его обещание не сокращать личные налоги до тех пор, пока инфляция не будет поставлена под контроль, не было повсеместно популярным.

Он сказал, что это честная вещь, которую нужно сделать, даже если его жизнь осложнится. Его соперница, министр иностранных дел Лиз Трасс, пообещала снизить налоги, как только вступит в должность.

Трасс пообещала полный пересмотр британской налоговой системы, заявив, что она слишком сложна и должна стать справедливой для семей.

Лиз Трасс также получила значительный импульс, когда министр обороны Бен Уоллес заявил, что поддерживает ее на посту премьер-министра.

Трасс пообещала реализовать ключевой железнодорожный проект в северной Англии, известный как Northern Powerhouse Rail.

Этим летом пара приступает к серии избирательных кампаний по всей Великобритании, пытаясь получить голоса примерно 175 000 членов партии, прежде чем 5 сентября будет объявлен победитель.

Сунак говорит, что опросы показывают его отставание в этой гонке. Он попросил поддержки и пообещал продолжить борьбу.