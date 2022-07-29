Украинские фермеры пожаловались, что у них никто не купил зерно урожая 2021 года

Журналисты Франс-пресс столкнулись с фактами на ферме под Черновцами, которые ставят много вопросов по поводу обеспечения мировых потребностей украинским зерном.

Героем репортажа AFP стал фермер Виталий Бен, который производит зерновые у себя в хозяйстве.

Он показал французским журналистам, что закрома полны урожаем 2021 года.

«48-летний мужчина выращивает пшеницу и кукурузу с 74 работниками на общей площади 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Викторович ведет к одному из своих складов, где огромная куча пшеницы достигает потолка.

«Это более 2000 тонн урожая 2021 года», — разочарованно объясняет он.

Затем он идет через двор к следующей стоге с более чем 3000 тоннами кукурузы.

«Посмотрите сами, здесь тоже все набито до краев», — говорит Викторович: «В других моих складах то же самое», — жалуется он.

«Во-первых, зерно рано или поздно испортится, и нет места для нового урожая, который только начинается», — пожимает он плечами, по-видимому, в растерянности», - пишут репортеры.

По мнению авторов публикации у фермеров средней руки сегодня в Украине нет шансов продать урожай. Вывод публикации такой, что только крупные зернотрейдеры могут рассчитывать на прибыль с открытием экспортного морского коридора.