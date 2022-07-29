The Telegraph: британский политик осудил теннисистку Эмму Радукану за работу с российским тренером

Британский политик Джулиан Найт осудил теннисистку Эмму Радукану за работу с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Радукана имеет статус чемпионки US Open.

Джулиан Найт заявил, что неприятно видеть, как русский тренер занимается с восходящей звездой номер один в Великобритании. Он осудил Эмму Радукану за сотрудничество с Дмитрием Турсуновым и выразил надежду, что Ассоциация лаун-тенниса проконтролирует этот вопрос.

Политик считает, что теннисная ассоциация должна дать консультацию знаменитой теннисистки по дальнейшей работе и занятиям спорта. О том, что Радукана начала работать с Турсуновым стало известно буквально вчера — 28 июля 2022 года.

Спортсменка занимает десятое местов рейтинге Женской теннисной ассоциации и вошла в историю мирового тенниса, так как имеет статус чемпионки US Open 2021. При этом титул она заработала в 18 лет — до нее никому не удавалось выйти в финал квалификации «Большого шлема» в таком возрасте.

Кроме того, Эмма Радукана стала самой молодой победительницей мэйджора после россиянки Марии Шараповой. Последней удалось выиграть турнир «Уимблдон» в возрасте 17 лет.