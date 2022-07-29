Китай возмущен развертывание военных США в Южно-Китайском море
Ранее министра ВМС США Карлоса Дель Торо раскритиковал все более агрессивные действия Пекина в Южно-Китайском море. Китай ответил на это претензией по поводу провокаций.
Посольство Китая в Маниле заявило, что в адрес страны выдвинуты необоснованные обвинения. В заявлении говорится о преувеличении китайской угрозы и злонамеренном очернении.
В последние годы у Китая были все более напряженные территориальные разногласия с Филиппинами, Вьетнамом и Малайзией в Южно-Китайском море.
Китай претендует на эти воды практически полностью по историческим причинам. Бруней и Тайвань также имеют на них виды.
США не претендуют на эту территорию, но заинтересованы в мирном разрешении споров, обеспечении безопасности водного пути, по которому проходит основная часть мировой торговли.
Дель Торо заверил президента Джо Байдена в том, что США будут выполнять свои обязательства по Договору о взаимной обороне 1951 года в случае, если филиппинские силы, корабли и самолеты подвергнутся нападению в оспариваемых водах.
Действия Китая по превращению семи спорных рифов в защищенные от ракет островные базы в Спратли, наиболее оспариваемой части Южно-Китайского моря «побудили США и другие западные страны продолжить патрулирование вокруг свободы судоходства.
В ответ Пекин обвинил США в военных провокациях, создании напряженности на море и в воздухе, угрозах навигации.
Опубликовано: Светлана Репина
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