Диетолог Самана Бош назвала лучшие овощи для снижения уровня сахара в крови
Все овощи содержат витамины и другие полезные вещества. Но некоторые из них обладают способность снижать уровень сахара в крови.
Один из них – брокколи, богатая клетчаткой и содержащая мало натурального сахара. Клетчатка работает как пробиотик, положительно действует на полезные микроорганизмы в кишечнике.
Дело в том, что клетчатка не переваривается, поэтому продукты ее переработки не попадают в кровь. Аналогичный эффект дают цветная и брюссельская капуста.
Цветная капуста служит источником витамина А, выполняющего функцию антиоксиданта. В ней также есть вещества, снижающие риск рака.
Салатная зелень – прекрасный инструмент контроля уровня сахара в крови. Разные виды растений содержат различные полезные вещества.
Практически все они богаты клетчаткой и фолиевой кислотой. В некоторых есть витамин К, снижающий риск развития диабета и уровень сахара в крови.
Шпинат бога витаминами и считается одним из лучших видов листовой зелени для снижения сахара в крови. В нем мало углеводов, а клетчатка замедляет их усвоение.
Баклажан способствует снижению уровня сахара в крови из-за замедленного всасывания углеводов, благодаря высокому содержанию клетчатки.
Опубликовано: Светлана Репина
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