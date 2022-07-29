Дачники рассказали о самых эффективных подкормках клубники

Эту вкусную, полезную ягоду можно встретить почти на каждом участке. Клубнику любят практически все.

Как правильно осуществить подкормку:

Весной начинают всю процедуру. За сезон – примерно три раза. Между поливом и опрыскиванием должно проходить не менее чем 14 дней.

первая – после того как раскрылись молоденькие листики и стало видно цветоносы;

вторая – когда цветоножки втянулись, но бутоны ещё не распустились;

третья – после окончательного сбора урожая.

нельзя подкармливать растение предложенными способами, если образовались ягодки;

перед тем как высаживать в землю свежие кустики нужно за день до этого пролить грунт водным раствором йода согласно указанной пропорции. Процедура продезинфицирует почву, а также укрепит иммунитет растения.

Йод:

Антисептик предотвращает образование различной гнили, препятствует возникновению многих болезней, а также помогает избавиться от них. Он хорошо уничтожает бактерии, грибковые образования.

Весной поливают водой, добавляя йод.

Грядку следует хорошо проливать водой, чтобы не обжечь корни растения. Затем полить йодированным составом. На 10 литров жидкости взять 10 капель вещества. Либо одну каплю/один литр воды.

Для дозирования очень удобно пользоваться шприцем. Йод – 5%. Полить под кустики или из лейки. Этот способ обезопасит культуру от мучнистой росы, серой гнили.

Опрыскивать клубнику рекомендуют на стадии появления бутонов, а также цветения растения. Обрабатывать предпочтительно не менее трёх раз в сезон:

начинает цвести;

когда только формируются ягоды. Но до начала их созревания;

после того как урожай собран полностью.

На десятилитровое ведро воды 5–10 капель либо пол чайной ложки раствора йода. Растение опрыскивают, перед тем как оно зацветёт, используя пульверизатор.

Шампунь либо жидкое мыло можно добавить к составу (1–2 столовые ложки). Это обеспечит ему прилипание.

Борная кислота:

Она стимулирует пышное цветение, повышает количество завязей, что способствует хорошей урожайности. Предотвращает отдельные заболевания, борется с муравьями. А ещё улучшает вкусовые качества.

Поливают культуру весной. В десяти литрах подогретой воды растворить 1–2грамма вещества. Холодную жидкость брать не рекомендуют, так как борный порошок там не расходится. Можно добавить марганец – 1 грамм.

Бор разводят постепенно. Для начала берут маленький объём горячей воды. Приготовленную субстанцию льют в ведро или лейку.

Для опрыскивания используют слабенький раствор борного порошка. 2 грамма сухого вещества, 10 литров воды.

Используя вышеуказанные препараты необходимо строго соблюдать все пропорции, а также осторожность во время обработки кустов. Чтобы снизить негативное воздействие на организм работать нужно в респираторе и перчатках.