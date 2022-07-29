МИД РФ призвал Японию не беспокоится по поводу военных учений на юге Курильских островов

Посол Российской Федерации в Токио Михаил Галузин призвал Японию не беспокоится по поводу российских военных учений в южной части Курильских островов, так как они не направлены против других государств.

Дипломат подчеркнул, что реальных причин и оснований для беспокойства японской стороны нет. Российские военные учения не направлены против какой-либо третьей страны, а являются отработкой военных возможностях в условиях.

Михаил Галузин отметил, что в сегодняшних условиях как раз «Россия имеет большие основания для беспокойства, поэтому и решила провести учения в тех условиях, которые являются нетипичными, чтобы подготовить военнослужащих к разным ситуациям».

Галузин добавил, что японская сторона должна быть больше обеспокоена открытой недружественной политикой США по отношению к региону. Кроме того, он подчеркнул, что именно американские военные имеют достаточно большой контингент в Японии, а не российские.

Ранее в МИД РФ заявили, что протест Японии по поводу проведения российских военных учений на юге Курил бессмысленнен, так как Россия имеет право проводить учения на любой своей территории.