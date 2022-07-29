Дачники рассказали, как повысить урожайность крыжовника

Крыжовник выращивают на большинстве дачных участков. Эта неприхотливая ягодная культура отменно плодоносит на протяжении длительного периода времени – до 25 лет.

Многие садоводы сталкиваются с тем, что пышно растущие кусты одной из самых ценных ягодных культур – крыжовника – дают с каждым годом все меньшее количество плодов. Оказывается, соблюдение определенных правил и агротехники культуры, помогает существенно увеличить урожайность ягодника.

Бывалые дачники делятся своими секретами по выращиванию крыжовника, соблюдение которых поможет собирать стабильный урожай из года в год даже начинающему садоводу.

Прореживание и обрезание:

Светолюбивый крыжовник повышает плодовитость при правильном формировании куста, когда солнечные лучи свободно проникают в самые укромные уголки внутри растения. Быстро нарастающие молодые побеги культуры создают серьезное затенение, что негативно влияет на способность к формированию завязей и вызреванию ягод.

Поэтому обрезка кустов крыжовника жизненно необходима. Первым делом, ранней весной (до начала сокодвижения и распускания почек) проводят санитарную обрезку с удалением всех тонких, слабых, поломанных, больных и переплетающихся побегов. Оставшиеся ветви укорачивают до самой сильной боковой почки.

В июле, после того, как все плоды сорваны, выполняют вторую обрезку, вырезая старые побеги, на которых ягод не было вовсе, или их было очень мало. Из ветвей, растущих из основания растения, выбирают 4-5 самых сильных, а остальные срезают острым секатором под корень.

Таким образом, предотвращается загущение кроны. Если на растении присутствуют признаки мучнистой росы, то больные побеги обязательно обрезают до здоровой почки.

Еще один способ увеличения размеров плодов на будущий сезон – прищипка однолетних приростков, которые сформировались с начала весны. Ее рекомендуется проводить в первой декаде августа.

Профилактика болезней и вредителей:

От грибковых и бактериальных заболеваний крыжовника, а также против личинок вредителей культуры помогают обработки биологическими составами. Хорошо зарекомендовал себя настой чистотела, который готовиться путем настаивания измельченных кустов растения (1/2 кг) в ведре воды на протяжении суток с последующим процеживанием жидкости.

Еще одно проверенное инсектицидно-фунгицидное средство – настой чеснока. 3-4 неочищенные головки чеснока разминают в кашицу, заливают 2 литрами чистой воды, настаивают 2 дня в затененном месте, фильтруют, разводят водой 1:1. Опрыскивания предложенными настоями проводят с момента распускания листьев с интервалом в 14-15 суток несколько раз.

Внесение удобрений:

Количество и величина будущих ягод напрямую зависят от питания куста. По отзывам опытных садоводов, крыжовник плодоносит с максимальной отдачей, если под него вносить удобрения 5 раз за весь вегетационный период.

В начале развития (апрель) растению требуются повышенные дозы азотных соединений, которые активизируют прирост молодых побегов и листового аппарата. Первый раз крыжовник рекомендуется удобрять раствором карбамида и нитрофоски, соответственно, 1 и 2 ст. ложки на 10 л воды. Под каждый куст следует выливать от 18 до 20 л раствора.

В начале цветения (май) растению следует помочь дополнительными порциями калия и насытить почву микроэлементами.

Припудрите землю под кустом просеянной растительной золой или печной сажей из расчета 1,5 стакана на каждое растение и пролейте раствором сульфата калия (1 ст. ложка на стандартное ведро воды) из расчета 25-30 л раствора на каждый куст.

В период, когда формируется большое количество завязей, помогите растению следующей корневой подкормкой: разведите в ведре воды 2 ст. ложки гумата калия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. Норма внесения – 25-30 литров под взрослые кусты.

Дополнительные порции фосфора и калия в конце сезона (третья декада сентября – первая декада октября) помогут укрепить корневую систему, повысить зимостойкость кустов и заложить мощный резерв для будущего сезона.

Смешайте двойной суперфосфат (2 десертные ложки) и калимагнезию (4 ст. ложки) и рассыпьте гранулы или порошок под кустом, после чего проведите плановый полив мягкой водой (не менее 3 ведер под каждое растение).

Перед наступлением заморозков замульчируйте почву под кустами слоем перегноя, зрелого садового или торфонавозного компоста из расчета ведра органики на каждое растение. Мульча не только будет насыщать почву ценными питательными компонентами по мере разложения, вплоть до весны, но и утеплит корни на зиму.

Организация поливов:

Крыжовник – растение засухоустойчивое. Специалисты советуют обильно поливать растение только перед плановым внесением удобрений. Обязательно следует помочь ягоднику дополнительной влагой в конце мая и в начале июля, если в это время отсутствуют осадки.

Переопыление:

Увеличить урожайность крыжовника можно путем посадки рядом разных сортов культуры. Поэтому при закладке ягодника выбирайте различные сорта. Единичный куст или кусты одного сорта самостоятельно формируют лишь половину завязей из возможного резерва. Переопыление же приводит к повышению количества плодов почти в два раза.