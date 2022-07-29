Огородники рассказали, какие новые овощи следует посадить в следующем году
Начало года — когда садоводческая деятельность значительно снижена — это идеальное время, чтобы наметить планы по поводу посадки новых, еще не опробованных, овощных культур в собственном огороде.
Морковь "Фиолетовый туман":
Морковь не является корнеплодом только лишь оранжевого цвета, который мы привыкли видеть на большинстве дачных участков и огородов. На самом деле ее цвет варьирует от белого до темно-фиолетового. Что если в этом году вы отдадите предпочтение посадке темно-фиолетовой моркови?
Она идеальна для салатов и летних прохладительных коктейлей.
Морковь такого сорта сладкая, у нее сильный антиоксидантный эффект и высокий уровень витаминов. Плюс ко всему она не нуждается в особых условиях выращивания. Требования для её посадки и роста совпадают с обычной оранжевой морковью.
Белые баклажаны:
Белые баклажаны идеально подходят для использования в салатах и других блюдах. Они не настолько кислые, как обычные "синенькие", и имеют меньше семян. Кроме того, они являются ранним сортом, поэтому вы сможете полакомиться этим овощем намного раньше, чем планировали.
Кустарник имеет высоту 70-80 сантиметров, а непосредственно плод может достигать веса в 270 граммов.
Брокколи романеско:
Цветная капуста романеско или брокколи романеско — овощ, богатый витамином С, витамином А и фолиевой кислотой. Также он насыщен калием, цинком и фосфором. Кроме того, приятный внешний вид этого овоща будет значительно украшать ваш огород.
Его не сложно сажать и выращивать, уход за ним тоже не доставит серьезных хлопот. В этом романеско очень схож с обычной цветной капустой. Она предпочитает щёлочную почву и нуждается в пространстве и большом количестве воды, чтобы хорошо расти.
Этот сорт чувствителен к экстремальным температурам, комфортные для него условия — 25-26 градусов по Цельсию.
Опубликовано: Ангелина Крент
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