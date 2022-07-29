В ОАЭ небывалое наводнение после проливных дождей, 7 человек погибло

По меньшей мере семь человек погибли в результате наводнения после проливных дождей, обрушившихся в последние дни на несколько регионов Объединенных Арабских Эмиратов .

«Мы с сожалением сообщаем, что шесть человек азиатов были найдены мертвыми в результате наводнения», — написал в Twitter генеральный директор Центрального оперативного управления МВД Али Аль Тунайджи, позже министерство сообщило и о смерти седьмого человека.

Проливные дожди, беспрецедентные для этого времени года, обрушились на эмираты Фуджейра, Рас-Аль-Хайма и Шарджа со среды. Власти успели оказать помощь сотням людей.

По словам Али Аль-Тунайджи, 80% людей, чьи дома пострадали от наводнения, «вернулись в свои дома». Так же сообщается, что большинство дорог, пострадавших от наводнения, были вновь открыты.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений в соседнем Иране погибли 24 человека, еще 19 числятся пропавшими без вести.