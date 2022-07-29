Огородники рассказали, как защитить картошку от колорадских жуков

Пришла весна, а с ней майские праздники и дачный сезон. Мысленно уже каждый мечтает покушать запечённой в костре картошки и шашлыков на природе, но покупное есть не хочется, ведь это небезопасно и деньги впустую.

Стоит задуматься о посадке и уходу за собственно посаженной картошкой. Самым часто задаваемым вопросом в этом деле стало избавление от колорадских жуков.

Итак, топ самых действенных безвредных способов от колорадских жуков.

Ручной сбор колорадских вредителей или механические действия занимают первое место. Никто не отменял посильный труд в борьбе за целый и съедобный урожай. При небольшой площади этот процесс будет весьма полезен.

Совет: давить жуков не стоит. Следует сделать солевой раствор и поместить их в него.

Второе место занимает метод опудривания. Он является одним из самых эффективных, но в тоже время простых. Опыление при регулярном и чередующем выполнении поможет избавиться от назойливого недруга. Рецептов в интернете достаточно много с разнообразными элементами.

Золовое опыление:

В качестве золы компонентом станет любое дерево, хотя берёзовое считается самым сильным ядом. Расход на 1 сотку составляет 10 кг золы. Следует просевать с самого утра. Эту процедуру проводят до цветения – 1 раз в две недели.

Раз в месяц после цветения будет более чем достаточно. В результате взрослые и личинки насекомых погибают через максимум двое суток. Оно бывает также цементное гипсовое при помощи кукурузной муки опилочное (между рядами).

Жидкое опрыскивание:

Опытные дачники подтверждают эффект от различных отваров и настоек, причём довольно хороший.

Интернет наполнен рецептами и отзывами разнообразных настоек с составом из одуванчика, подсолнечника, грецкого ореха, конопли, табака и из многих других растений.

Рекомендации:

Опрыскивать плантацию нужно в сухую тёплую погоду, на сухие листья.

Проводить этот процесс на солнце не стоит, так как вещества теряют свои свойства. Лучшее время проведения вечер.

Жидкое мыло или хозяйственное следует добавить в раствор для прилипания.

Во избежание привыкания насекомого к жидкости следует чередовать отвары и настойки.

Срок использования после приготовления 2 часа. Остатки после использования лучше закопать подальше от огорода.

Ну и, конечно же, куда без гигиены? Обязательно следует вымыть руки после готовки раствора и использования.

Растения против жуков:

Запах некоторых растений отпугивает жуков. Так что стоит высадить некоторые душистые уголки, ведь они не только преобразят огород, но и отпугнут надоедливого соседа.

Насаждения с отпугивающим запахом: кориандр, огуречная трава, конопля, ночная фиалка, календула, пижма и шиповник.

Помимо цветущих растений, можно посадить бобы, фасоль, лук или хрен. Высадка бобовых, лука или хрена даст не только плоды, но и эффективное отпугивание.

Все описанные методы - народные. Это значит, что они не содержат в себе химикатов, то есть являются безвредными для людей, но действенные для вредителя.