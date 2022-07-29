В Иране в один день повесили трех женщин в разных тюрьмах

В Иране за один день казнили трех женщин, обвиняемых в убийстве своих мужей, сообщила в пятницу неправительственная организация.

Правозащитные организации обеспокоены растущим числом казненных женщин в Иране, где в 2022 году было необычайно много таких казней.

Многие из этих женщин убили своих жестоких мужей, за которых вышли замуж еще в детстве, отмечают правозащитники.

По данным неправительственной организации «Иранские права человека» (IHR), базирующейся в Норвегии, три женщины, осужденные за, были казнены в среду в разных тюрьмах Исламской Республики. По данным НПО, всего в 2022 году было повешено не менее десяти женщин.