В Иране в один день повесили трех женщин в разных тюрьмах
В Иране за один день казнили трех женщин, обвиняемых в убийстве своих мужей, сообщила в пятницу неправительственная организация.
Правозащитные организации обеспокоены растущим числом казненных женщин в Иране, где в 2022 году было необычайно много таких казней.
Многие из этих женщин убили своих жестоких мужей, за которых вышли замуж еще в детстве, отмечают правозащитники.
По данным неправительственной организации «Иранские права человека» (IHR), базирующейся в Норвегии, три женщины, осужденные за, были казнены в среду в разных тюрьмах Исламской Республики. По данным НПО, всего в 2022 году было повешено не менее десяти женщин.
Опубликовано: Тарас Медведев
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